Sisep fecha crateras provocadas pelas chuvas

Os dias chuvosos da Capital causaram prejuízos diversos com quedas de árvores, interrupção no fornecimento de energia e até crateras nas ruas em dois bairros. Em função disso, a sexta-feira (16) foi de trabalho para as equipes da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos).

Um dos problemas está na Rua José Antônio entre a Avenida Fernando Corrêa da Costa e a Rua Rodolfo José Pinho e atrapalhou o comércio e o trânsito. Por isso, na manhã de ontem (16), profissionais da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) iniciaram a recuperação da rua. Todo o trabalho foi concluído no fim do dia.

A cratera, que fica bem em frente de um pet shop, e o bloqueio na via durante os reparos dificultaram um pouco o movimento do comércio. Segundo a sócia-proprietária Thaiane Iwata, de 29 anos, o buraco era pequeno, mas já estava cedendo. “Quando percebemos a gravidade, pedimos o reparo imediato, mas justamente quando começaram os serviços, choveu, ocasionando o rompimento da via”, explicou.

A costureira Vera Lúcia Guimarães, de 65 anos, moradora do local há um ano, contou que este não é o primeiro buraco na rua. Ela explicou que havia um anterior do outro lado da via, que teve proporção menor, mas demorou seis meses para ser restaurado.

“Desta vez, até que vieram rápido, da última vez demorou e a população penou para trafegar, fazendo desvios, deixando o trânsito ruim”, lembrou.

As chuvas provocaram outra cratera na Rua Três Marias, esquina com a Olário de Oliveira França, no bairro Nossa Senhora das Graças. A via não é asfaltada e, segundo trabalhadores da região, o problema começou após a chegada da rede de esgoto.

“Aqui é sempre a mesma coisa, toda vez que chove abre uma cratera no mesmo lugar. Isso só começou a acontecer depois que passaram a rede de esgoto no bairro”, comentou o funcionário de um ponto de reciclagem, Fábio de Oliveira, de 18 anos.

Segundo o jovem, a população já está acostumada. Inclusive, ontem, o buraco já estava tapado. “Chegamos cedo para trabalhar e a patrola já estava aterrando”, destacou.

Para o funcionário que mora na região, muitos estão à espera do asfalto que ainda é uma promessa. “Aqui tem um condomínio bonito, com casas boas, só tem asfalto nessas ruas, chega na área mais simples é tudo na terra e no barro. Esperamos ansiosos pelo olhar público para essa parte do bairro ser em breve asfaltada”, finalizou.

O titular da Sisep, Rudi Fiorese, destacou os trabalhos feitos na região para reduzir os danos. “Com esforços, pretendemos entregar o quanto antes para normalizar o tráfego na região”, comentou. A parte do asfalto deve ser feita hoje (16).

(Texto: Dayane Medina)