Prefeitura abre licitação para recapear vias de 4 regiões

A Prefeitura de Campo Grande abriu nova licitação, publicada no Diário Oficial ontem (16), para fazer a recuperação do pavimento asfáltico. As ações devem ocorrer em quatro regiões do município: Anhanduizinho, Bandeira, Imbirussu e Prosa. O valor estimado da obra é de R$ 24 milhões.

O projeto contempla cerca de 34,9 km em recapeamento. A obra foi dividida em dois lotes, sendo que o primeiro contempla as regiões do Anhanduizinho e do Imbirussu, e o segundo as regiões do Bandeira e do Prosa. Respectivamente, o valor estimado dos lotes é de R$ 12,4 milhões e de R$ 11,8 milhões.

O certame será realizado na modalidade concorrência sob regime de execução empreitada por preço unitário, do tipo menor preço por lote.

As ruas escolhidas são classificadas de tráfego leve ou médio. Além do recapeamento, serão realizadas obras nos auxiliares de drenagem, como bocas de lobo, sarjetas e poços de visita, além da sinalização horizontal nas vias recapeadas e nas transversais, com implantação das faixas de pedestres.

