Fluminense recebe Ceará tentando manter sequência positiva

O Fluminense recebe o Ceará neste sábado (17), a partir das 19h (horário de Brasília) no estádio do Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileiro, tentando manter a boa sequência na competição. Nas últimas cinco partidas o Tricolor venceu três vezes e empatou duas, o que fez com que desse um salto na classificação, ocupando atualmente a quinta posição com 25 pontos.

Retorno de veteranos

Após o empate em 1 a 1 com o líder Atlético-MG, em partida realizada na última quarta (14) no Mineirão, o técnico Odair Hellmann terá o retorno dos veteranos Nenê e Fred, que foram poupados. Na lateral esquerda, Danilo Barcelos pode voltar ao time após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, mas disputa posição com Egídio. Quem está fora é o peruano Fernando Pacheco, que teve uma lesão confirmada na coxa que o deixará fora de combate por pelo menos duas semanas.

Em entrevista coletiva na última sexta (16), o zagueiro Digão disse que o clube carioca brigará pelo título: “É muito difícil o campeonato, o mais disputado do mundo. Com a pandemia, sem torcida, aumenta ainda mais a dificuldade, mas temos que sempre olhar para o lado de cima da tabela”.

O zagueiro também destacou o papel de Emily Gonçalves, coordenadora do Departamento de Psicologia do Fluminense: “Ela faz um trabalho de formiguinha e quase ninguém vê. Ela coloca o cara para o alto quando precisa, e põe no trilho quando a pessoa começa a pensar que é o Pelé”.

Técnico suspenso

Já o Vozão, que disputou sua última partida no domingo passado (vitória de 2 a 1 sobre o Corinthians) teve a semana livre para treinar, o que, na avaliação do técnico Guto Ferreira, oferece algumas vantagens: “Procuramos descansar e recuperar os jogadores e ao mesmo tempo trabalhar alguns ajustes nos setores defensivos, ofensivos e de transição”.

E suspenso do confronto deste sábado, o treinador manda sua equipe a campo tentando não pensar em outro tricolor, o Fortaleza, com quem decide o Campeonato Cearense na próxima quarta (21), após perder o primeiro duelo por 2 a 1: “Trabalhamos jogo a jogo. Não estamos ainda em condições de priorizar uma ou outra competição”.

O Vozão chega à partida com o Fluminense com desfalques no setor defensivo, pois não contará com os laterais Samuel Xavier e Eduardo, além do zagueiro Luiz Otávio. “Não adianta ficar chorando guerreiros que não irão para a batalha. Temos que exaltar os guerreiros que vão para a luta, e podem ter certeza de que o Ceará tem grandes guerreiros”, diz Guto, despistando a possível escalação de sua equipe.

