Choque prende dois homens e apreende mais de 40 kg de droga

O Batalhão de Choque da Polícia Militar prendeu dois homens e apreendeu mais de 40 quilos de maconha na noite de sexta-feira (16), no Jardim Rita Vieira, em Campo Grande.

Segundo a polícia, as equipes faziam rondas pelo bairro e abordaram um carro que era conduzido por um homem de 31 anos. Os agentes encontraram três tabletes de maconha no banco do passageiro. O suspeito disse que teria comprado a droga em uma casa e não se lembrava do endereço, mas que levaria os policiais até o local.

Na residência estava um homem de 24 anos. Durante buscas no imóvel foram encontradas duas malas com vários tabletes de maconha, uma balança de precisão e dinheiro. O suspeito disse que havia comprado o entorpecente e revenderia na região.

Os dois homens foram presos e encaminhados para a Depac Cepol.

