Bancada Cidadã junta seis candidatos em que um irá representar o grupo em Campo Grande

Não é inédito, mas para o Legislativo municipal é a primeira vez em Mato Grosso do Sul que a Bancada Cidadã, do DEM, traz seis candidatos a vereadores em um para concorrer a uma das 29 vagas na Câmara Municipal de Campo Grande. Com as bandeiras principais do LGBTI+, saúde e direitos humanos. O candidato sêxtuplo quer defender o ser humano, o bem-estar e o respeito a todos.

A Bancada é composta pelo microempresário Frank Rossate, 33 anos, pelo servidor público na área de direito Nivaldo Finelon, 36 anos, pelo cantor e publicitário Deh Leão, 27 anos, pela digital influencer e Miss Mato Grosso do Sul Trans Mariane Cordon, 22 anos, pela conselheira de segurança e técnica da segurança do trabalho Márcia Zen, 55 anos, e pela assistente social Neuza Araújo, 56 anos.

São diversas bandeiras trabalhadas, mas as maiores são direitos humanos, englobando vários segmentos: o direito das mulheres, dos animais, igualdade racial. Outra é a LGBTI+, que vivenciam o tempo todo, e a saúde. “Cada pauta envolve a área da saúde, a pandemia. Todos atuamos bastante sobre ambulatório de atendimento igualitário, também a cultura e justiça e segurança pública. Somos bem amplos, mas estes são onde temos uma grande atuação”, pontuou Frank Rossate, que está com registro de candidatura pela Bancada Cidadã na Justiça Eleitoral.

Todos eles têm atuação nos direitos humanos. Entre elas Finelon atua na questão da violência de vulneráveis e foi o presidente de uma instituição de homens trans. Neusa trabalhou na Febem por 20 anos. Márcia Zen foi a dona do primeiro Bar LGBT do Estado.

