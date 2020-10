Trilha e terapia, uma dupla de sucesso

Com prática terapêutica é possível amenizar o estresse, aprender técnica de respiração, aliviar a ansiedade e depressão

As cachoeiras e correntezas com água cristalina e calma tem o poder enriquecedor de limpar a alma e proporcionar a reconexão interior de qualquer pessoa. A trilha terapia pode ser uma boa aliada para quem busca ter contato com a natureza e ao mesmo tempo precisa de um momento para meditar.

A Compasso’s Trilhas Terapêuticas tem realizado essa atividade desde o começo do ano, em áreas rurais ao redor de Campo Grande. Desde então, aproximadamente 50 pessoas já foram auxiliadas. “Os participantes se reúnem e iniciam a trilha meditativa, onde durante o trajeto são feitas algumas vivências e ao final, temos um refrescante banho de cachoeira”, explica a idealizadora e psicóloga Marley da Silva Costa.

De acordo com a psicóloga, as trilhas meditativas são oportunidades para a reconexão com a natureza interior de cada participante. Acostumada a fazer trilhas longas, Marley percebeu que o meio ambiente é o cenário ideal para que a prática da meditação seja melhor vivenciada. “As pessoas estão buscando um sentido de retorno ao lar, que é Gaia, a mãe terra, onde tudo tem início”, revela.

Sensação de liberdade

A terapia vai além do que uma simples conversa olhando nos olhos de outra pessoa. É algo intimista, que torna a maneira de ver o mundo mais leve, transcendendo paz.

Esse momento se torna ainda melhor quando se tem a oportunidade de ouvir o som dos pássaros, passar por caminhos exuberantes e sentir o toque suave da água passando sobre os pés. Combo perfeito que faz parte da vida da projetista Danielle Vieira Passos, de 28 anos. Ela já tinha o hábito de fazer trilhas, mas foi convidada pela Marley para participar de algo que fugisse da rotina. O convite chegou no momento certo.

“Eu estava passando por uma fase turbulenta da minha vida profissional e familiar, e não estava mais conseguindo me escutar e encontrar soluções com tanta correria e problemas na cabeça o tempo inteiro”, lembra.

Para ela, o que fica ao final de cada trilha terapia é o sentimento de liberdade. “Não se trata de uma paz geral e sim de uma ‘interna’. Poder se escutar e entender que não importa a situação e o que pensamos dela, o importante é saber que independente do que pensamos, está tudo bem, e isso é libertador”, relata.

Benefícios

Com a trilha terapêutica é possível amenizar o estresse, aprender técnica de respiração, aliviar a ansiedade e depressão. “O objetivo é a conexão e a busca pela paz interior e que as pessoas aprendam ferramentas para se autorregularem no dia a dia”, afirma a psicóloga, que está a frente do projeto.

Expande a memória;

Redução do estresse;

Ajuda no controle da dor;

Aumento do nível de foco e concentração;

Aumenta a dopamina;

Aumenta a imunidade;

Diminui a frequência cardíaca;

Diminui sintomas de ansiedade;

Melhora o sono;

Diminui o cortisol;

Serviço: Cada passeio é diferente e permite que você trabalhe em vários objetivos, de acordo com suas necessidades. Para saber mais informações entre em contato com a psicóloga Marley pelo número (67) 99147-1147 ou através das redes sociais @compassos.trilhaterapeutica.