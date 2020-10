Quadrilha é presa após furtar motos no pátio do Detran

Quadrilha foi presa nesta sexta-feira (16) por furtar peças de motociclistas estacionadas no pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, em Nova Alvorada do Sul.

De acordo com informações do site Dourados News, dois homens, de 20 e 49 anos, foram presos e dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos. Durante diligências, a polícia conseguiu encontrar os três suspeitos. O outro integrante da quadrilha foi detido em flagrante pelo segurança do Departamento.

Os envolvidos confessaram que entraram no local para furtar as peças de motocicletas, inclusive desmontaram algumas delas. Na casa de um dos suspeitos, a polícia encontrou mais peças de veículos.

As investigações continuam e a polícia procura quem comprou os objetos furtados. Os suspeitos vão responder por furto qualificado pelo concurso de pessoas, escalada e majorado pelo repouso noturno.

(Com informações do Site Dourados News)

Veja mais:

Detran-MS em Três Lagoas passa a aceitar cartão de débito