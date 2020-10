Justiça solta mulher que obrigava a filha a se prostituir

Justiça concedeu liberdade provisória nesta sexta-feira (16) à mulher de 41 anos que é suspeita de obrigar a filha de 16 anos a se prostituir. A mãe foi presa em flagrante na madrugada da última quinta-feira (15), após agredir e expulsar a adolescente de casa, na Vila Aimoré, em Campo Grande.

A decisão foi do Juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida que determinou o envio imediato do caso para elaboração de estudo psicossocial. O caso passou a ser investigado pela Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Segundo a delegada Franciele Candotti Santana, foi a adolescente que acionou a polícia militar. Ela disse que a mãe teria a agredido e expulsado de casa. Isso teria ocorrido porque a mulher havia marcado um programa sexual para a menina, mas o cliente desmarcou. A polícia foi acionada e encontrou a menor com machucados no rosto. A mãe foi presa e a adolescente encaminhada para uma unidade de acolhimento.

Em depoimento, a vítima disse que há um ano era obrigada a se prostituir para ajudar com as contas de casa: “A menina relatou que a mãe sugeriu que fizesse programas para complementar a renda de casa, porque a mãe tem outros filhos. Então no período da tarde, ela fazia programas e passava 60% do valor para mãe”, explicou a delegada.

Ainda conforme a polícia, os programas ocorriam em motéis da Capital, a mãe combinava os encontros pelo whatsapp e aplicativo de mensagens. Em interrogatório, a suspeita negou o crime: “Ela disse que a filha fazia os programas por conta, que não foi ela que sugeriu ou que determinava que ela fizesse esses programas. A mulher disse que a própria adolescente falava com os clientes”, contou Candotti.

A mulher tem várias passagens pela polícia, desde furtos a lesão corporal. Ela foi indiciada por favorecimento a prostituição e por lesão corporal dolosa.

