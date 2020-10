Irmãos brigam e um mata o outro esfaqueado no interior

Uma discussão familiar registrada no distrito PANA, em Nova Alvorada do Sul terminou em morte. Na madrugada desta sexta-feira (16), um homem foi esfaqueado, supostamente pelo irmão, dentro da casa onde mora a sua mãe.

De acordo com familiares, Andriel Gomes da Silva, 22, faleceu depois de receber um golpe de faca. O irmão da vítima, suspeito de cometer o homicídio, permaneceu no local e foi preso instantes depois. As informações são do site Alvorada Informa.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local, antes mesmo de receber atendimento médico, o local foi preservado e a Perícia técnica de Dourados acionada. As causas será investigada pela Polícia Civil. Veja outras notícias.