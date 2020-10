Atlético-MG confirma contratação do meia argentino Matías Zaracho

O Atlético-MG confirmou no início da tarde desta sexta-feira (16), a contratação do meia argentino Matías Zaracho, 22, que estava no Racing-ARG. O presidente do clube mineiro, Sérgio Sette Câmara, postou em sua conta no Twitter a vinda do jogar para o time alvinegro.

”O caminho é longo e com um elenco qualificado é que vamos buscar vitórias e títulos. Seja bem-vindo, Matías Zaracho. AQUI É GALO!” postou Sette Câmara.

Zaracho vai custar aos cofres atleticanos 6 milhões de dólares(cerca de 33 milhões de reais) por 50% dos seus direitos econômicos. O atleta foi mais um pedido de Jorge Sampaoli, que foi atendido pela diretoria atleticana, com a ajuda do seu parceiro, a MRV Engenharia, que mais uma vez fará um aporte na aquisição de atletas.

Matías Zaracho será o 10º reforço na “era Sampaoli”. Além dele, o treinador recebeu como reforço Léo Sena ( que foi emprestado ao Spezia, da Itália), Keno, Marrony, Bueno, Junior Alonso, Alan Franco, Mariano, Eduardo Sasha e Everson. Em 2020, o Atlético contratou 18 jogadores.

(Com informações: Lance!)