MS amplia em 3,5 vezes o volume de açúcar exportado em 2020

Mato Grosso do Sul ampliou o volume de açúcar em 3,5 vezes em 2020, na comparação com o mesmo período de 2019. Conforme Nota Técnica sobre o Complexo da Cana elaborada pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), em 2019 foram exportadas 171,41 mil toneladas de açúcar de janeiro a setembro, em 2020 somam 615,41 mil toneladas.

“Nós acompanhamos o crescimento das exportações de açúcar em Mato Grosso do Sul, desde o início do ano. O setor sucroenergético foi um dos primeiros no Estado a firmar protocolo de biossegurança, ainda no mês de março, quando o Governo do Estado iniciou as ações junto ao setor produtivo para o enfrentamento à pandemia da Covid 19. As usinas mantiveram o nível de atividade desde então, preservando cerca de 10 mil empregos. A produção de açúcar ganhou espaço com as condições mais favoráveis do mercado externo e o resultado é o que temos observado mês a mês, com o aumento nas exportações desse produto”, comenta o secretário Jaime Verruck, da Semagro.

A exportação no Estado teve um aumento de 1,33% para 2,57%, tendo como principais destinos a Argélia (16,68%), Canadá (14,77%) e China (10,07%). Em termos de evolução de janeiro a setembro de 2020, o resultado sul-mato-grossense aponta queda de posição como exportador de açúcar de quinto para sexto, mesmo mostrando melhora nas porcentagens.

Safra da cana em 2020/2021

Mato Grosso do Sul alcançou 35 milhões de toneladas de cana-de-açúcar processada até setembro de 2020, contudo foi 6% menor em relação ao mesmo período da temporada anterior, segundo a Associação de Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul). No entanto, a qualidade da matéria-prima aumentou em 5%, alcançando 141,48 kg de Açúcares Totais Recuperáveis por Tonelada de Cana (ATR/TC).

A produção de etanol, na Safra 2020/2021, de abril até setembro, somou 2,1 bilhões de litros, sendo 19% inferior em comparação ao mesmo período no ano anterior. Desse total, 1,6 bilhão de litros são de hidratado (-24%) e 511 milhões de litros são de anidro (-1%). A produção de açúcar atingiu 1,3 milhão de toneladas, quantidade 107% maior com relação ao mesmo período do ano passado quando registrou 627 mil toneladas do adoçante.

