Jovem é roubado dentro do ônibus na Capital

Jovem de 19 anos foi roubado dentro de um ônibus a caminho de casa, em Campo Grande. O fato ocorreu na noite desta quarta-feira (14), por volta das 20:30, na avenida Mascarenhas de Moraes, quando o veículo seguia para o terminal General Osório.

A vítima relatou à policia que foi abordado no ônibus, por dois homens de 19 e 21 anos. Um dos suspeitos estava armado e o outro anunciou o roubo, pediu os seus pertences e o ameaçou de morte. A vitima passou seu celular e mochila, e alegou para os policiais que os assaltantes eram muito agressivos. Logo depois, os autores desceram do ônibus e fugiram.

Posteriormente, o jovem foi para sua casa, onde acionou a policia. Através de informações de testemunhas, a equipe começou a investigação e foi atrás dos suspeitos na região do Bairro Tarsila do Amaral, localizando os dois.

Em revista, foram encontrados com eles, simulacro de pistola, R$ 47,00. Após questionamento, eles confessaram ter vendido o aparelho celular da vítima, por R$ 150,00 e com o valor compraram comida e cerveja, já a mochila que pegaram foi deixada no ponto onde desceram.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos autores e foram levados para a Depac Centro.

Veja também: Vídeo: PRF apreende 11 toneladas de maconha em Ponta Porã