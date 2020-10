Brasil registra 713 novas mortes por covid-19

O Brasil registrou 713 novos óbitos pela covid-19, elevando o total para 152.460 mortes em decorrência da covid-19 no país, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Em relação ao novos casos, foi contabilizado a maior contagem diária em mais de uma semana, sendo 28.523 novos casos da doença, totalizando 5.169.386 o número de infectados pelo vírus.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

