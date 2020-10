Atletismo de MS retorna às atividades com o Estadual Sub-18 e Sub-20

Com o apoio do Governo do Estado, via Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), a Federação Estadual de Atletismo (FAMS) retorna às atividades com a realização do Campeonato Estadual Sub-18 e Sub-20. A competição será realizada na pista internacional de atletismo do Parque Olímpico Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, região Sul de Campo Grande (MS), no sábado (17.10) e domingo (18.10).

O Estadual, em ambas as categorias e gêneros (masculino e feminino), serve para tomada de índice ao Ranking Nacional, que garante vaga aos campeonatos brasileiros de cada classe etária, realizados pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

“O atletismo sul-mato-grossense é um dos nossos orgulhos, revelador de grandes atletas e o Governo do Estado sempre foi o principal parceiro das competições da FAMS. Havia a expectativa para a organização dos campeonatos estaduais e é importante essa retomada do calendário esportivo, seguindo à risca as recomendações das autoridades de saúde”, destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

De acordo com o presidente da FAMS, Marcelo Erick Moriyama, participarão cerca de 80 atletas de Amambai, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas. Devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o campeonato seguirá protocolos rigorosos de biossegurança e, portanto, terá número reduzido de pessoas no parque da Capital.

“Prezando pela segurança de nossos atletas, técnicos, árbitros e organizadores, e alinhado a medidas sanitárias, reduzimos a quantidade de provas e, consequentemente o número de pessoas envolvidas no evento, para manter o distanciamento recomendável. Permanecem apenas as provas voltadas à classificação para o campeonato nacional”, explica Moriyama. Segundo ele, as disputas com barreiras/obstáculos e revezamento foram retiradas do evento.

As provas nas categorias sub-18 e sub-20 serão as seguintes:

Corridas rasas: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m e 5.000 m

Arremessos e lançamentos: peso, disco e dardo

Saltos: altura e distância

As disputas começarão no sábado (17.10), a partir das 14 horas e continuam no domingo (18.10) pela manhã, com início às 8 horas. Não será permitida a presença de público por conta da Covid-19.

