Procura por testes para covid-19 diminuiu em Campo Grande

Número de agendamentos de testes para covid-19 diminuiu em Campo Grande. No Drive-Thru do Corpo de Bombeiros, na Capital, a queda foi de 40%, enquanto na Escola Lúcia Martins Coelho a redução foi de 63%. A informação foi confirmada pela Secretária Estadual de Saúde (SES).

O drive-trhu, na rua 14 de julho, onde é realizado o teste de biologia molecular, que coleta uma secreção do nariz com uma haste de algodão, já chegou a ter de ampliar o número de agendamentos por conta da alta procura, mas em setembro isso mudou. Segundo o diretor de saúde e assessor técnico do Corpo de Bombeiros na SES, Coronel Marcelo Fraiha, o local disponibiliza diariamente 108 vagas no período matutino e 150 no período noturno. A baixa procura tem deixado o agendamento mais rápido: “Antes se você quisesse ser submetido ao teste RT-PCR, você conseguiria fazer no dia seguinte. Devido essa redução de 40,38% se você ligar hoje, você já consegue hoje mesmo o seu agendamento”, ressaltou.

Já na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, onde a população pode fazer o teste rápido, a queda foi ainda maior. No local, são disponibilizadas 450 vagas diariamente, mas desde setembro a média diária de atendimento tem sido de 160 pessoas. Por conta disso, uma equipe que trabalha na Escola será desmobilizada: “Até então nós trabalhamos com duas equipes para fazer essas coletas, só que duas equipes são para 450 agendamentos. A nossa estratégia agora é desmobilizar uma equipe e vamos deixar uma para entender a população”, explicou Coronel Fraiha. Segundo ele, entre os servidores que formam as equipes, estão profissionais de saúde e do Corpo de Bombeiros. Os militares devem ser remanejados para atuar no combate aos incêndios do Pantanal, enquanto os profissionais de saúde devem voltar para as unidades de saúde.

Para o diretor de saúde, a redução da busca por exames pode ser relacionada a queda no número de casos da doença, mas o coronel reforça que a pandemia ainda não acabou: “As pessoas têm que lembrar que nós ainda estamos em um período de pandemia e os cuidados devem continuar como, por exemplo, evitar aglomeração, manter o distanciamento social, o uso do máscara e álcool em gel é muito importante”, alertou.

