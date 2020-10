Kiss adia shows no Brasil para outubro de 2021

A empresa produtora de shows Mercury Concerts, responsável pela turnê da banda Kiss no Brasil, intitulada End Of The Road World Tour, informou nesta terça-feira (13) que os shows do grupo não serão mais realizados em novembro, como estava previsto. Por causa da pandemia do coronavírus, “as autoridades públicas, acertadamente, mantêm restrições a aglomerações neste momento, em vários estados e municípios”, disse um texto enviado pela assessoria de imprensa da Mercury.

O adiamento de agora prevê que os shows do Kiss irão ocorrer em outubro de 2021. As datas e locais dos eventos reagendados são os seguintes:

Em São Paulo, dia 16/10/2021, no Allianz Parque;

Em Ribeirão Preto, dia 17/10/2021, na Arena Eurobike;

Em Curitiba dia 19/10/2021, na Pedreira Paulo Leminski

Em Porto Alegre/RS, dia 21/10/2021, Arena do Grêmio

A empresa informou que todos os ingressos já comprados serão válidos para as respectivas novas datas, e que não necessidade de troca ou substituição dos tíquetes. Os shows previstos para Brasília e Uberlândia não serão reagendados e os consumidores que compraram ingressos para estas cidades deverão entrar em contato com as produtoras e ticketeiras abaixo, para maiores informações:

Brasília, produtora Opus Entretenimento, ticketeira Uhuu www.uhuu.com.br

Uberlândia, produtora BConcerts, ticketeira Ingresso Rápido www.ingressorapido.com.br

Em São Paulo, o show de 16 de outubro de 2021, um sábado, será no Allianz Parque. Os valores de entrada vão de cadeira nível 2 (meia) a R$ 150 até pista premium, inteira, por R$ 720.

(Texto: IstoÉ)