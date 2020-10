Safra de inverno de milho termina com recorde de produtividade

Com recorde de produtividade, Mato Grosso do Sul fechou a safra de inverno de milho 2019/2020 com 10,618 milhões de toneladas colhidas. A produtividade de 93,4 sacas por hectare é a maior desde a safra 2013/2014, conforme ressaltou o secretário da Semagro, Jaime Verruck.

Segundo o boletim do Projeto SIGA-MS, o balanço da safra mostra que a área de milho atingiu 1,895 milhão de hectares, mesmo sendo inferior que a safra 2018/2019 a produtividade atingiu um recorde em Mato Grosso do Sul.

Entre as safras de 2013/2014 e 2019/2020 a produção cresceu 23,68%, a área plantada aumentou 13,47% e a produtividade incremento de 9%. O bom resultado na safra atual, apesar do atraso no plantio e redução da área cultivada, mostram que o produtor tem investido cada vez mais em tecnologias. Leia outras notícias.