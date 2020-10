Corpo de jovem que se afogou no Rio Ivinhema é encontrado

O jovem que morreu afogado no Rio Ivinhema, identificado como Pedro Henrique Santana, 23, teve seu corpo encontrado no final da tarde deste domingo (11) por volta das 17h por militares do Corpo de Bombeiros estiveram que realizaram buscas intensas pelo local.

Conforme o Ivinotícias, o jovem estava com amigos em um rancho as margens do rio, quando em um determinado momento ele e um amigo entraram nas águas e logo depois a vítima se afogou.

Ele foi encontrado próximo ao local do fato. O caso é investigado.