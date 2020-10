Bairro Nova Campo Grande recebe nova frente de trabalho

De acordo com o secretário da Sisep, as equipes vão iniciar o trabalho de drenagem na Avenida 7

Uma segunda equipe vai começar a trabalhar nesta semana no bairro Nova Campo Grande. As obras de pavimentação iniciaram na quarta-feira (6) e, até então, apenas uma equipe está trabalhando na obra, fazendo a drenagem na Rua 51, uma das contempladas. Os moradores do bairro esperavam por mais de 30 anos pela infraestrutura no bairro, que finalmente saiu do papel.

O aposentado Sérgio Mendes Katayama, 69 anos, mora há 38 anos na rua que está recebendo as obras. Segundo ele, o bairro finalmente ganhou o reconhecimento do Poder Público. “Já entrou e saiu tantos políticos que prometeram a melhoria para nós que eu já nem esperava mais pelo asfalto. Agora, estamos bem ansiosos para ver tudo pronto”, assegurou.

Outro morador da Rua 51, o servidor público Bruno Maksoud, 36 anos, afirmou que finalmente o sonho está virando realidade. Ele mora no bairro há 15 anos. “Acredito que essa obra é o resultado de Executivo e Legislativo estarem caminhando em harmonia. Os moradores estão muito agradecidos com a melhoria que o bairro vai ganhar, era um sonho antigo nosso”, ressaltou.

Ao todo, serão 20 km de pavimentação, 16 km de drenagem e 9 km de recapeamento. A previsão é de que a obra dure 12 meses. De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Rudi Fiorese, a segunda frente de trabalho que começará nesta semana será na Avenida 7. O secretário ressaltou que esta fase da drenagem é a mais complicada por conta do afloramento do lençol freático.

“Esse trabalho é o mais complexo e será o mais demorado porque a gente tem que fazer o rebaixamento do lençol freático. Inclusive, essa obra custou mais caro por esse problema da região”, explicou.

A empresa vencedora do certame foi a Construtora Artec S/A. Ela ofereceu um valor menor que o previsto inicialmente, de R$ 52,5 milhões. O valor final da obra será de R$ 40,3 milhões. Acesse a reportagem completa.