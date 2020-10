Operação Lei Seca: motoristas foram flagrados bêbados em CG

Pelo menos quatro motoristas foram flagrados bêbados durante a noite de sábado (10), em Campo Grande. Dois durante a Operação Lei Seca e outros dois em acidentes.

Durante a Operação Lei Seca, no bairro Universitário, um motorista de 60 anos, foi abordado e apresentava sinais de embriaguez. Segundo o boletim de ocorrência, o homem confessou que havia ingerido bebida alcóolica. Ele foi submetido ao teste do bafômetro que comprovou que estava bêbado. Ainda na Operação Lei Seca, um motociclista foi flagrado dirigindo alcoolizado, na avenida Gury Marques. Ele também fez o teste do bafômetro que apresentou o índice 1,11mg/l. Os dois perderam a CNH e foram levados à delegacia.

Outro flagrante foi na rua da Divisão, no bairro Aero Rancho. Um motorista de uma Saveiro, de 59 anos, fez uma conversão proibida à esquerda e colidiu com um motociclista, de 24 anos. A polícia foi acionada e percebeu que o condutor do carro apresentava sinais de embriaguez. Ele fez o teste do bafômetro que apresentou índice de 0,51mg/l. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa e o autor para a Delegacia.

Outro acidente foi registrado no bairro Jardim São Lourenço. Segundo o boletim de ocorrência, uma motorista, de 46 anos, trafegava no mesmo sentido que uma motociclista, de 20 anos, quando ocorreu uma colisão. A polícia militar foi acionada e constatou que a motorista do carro havia ingerido bebida alcóolica.

