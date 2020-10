Hospital Cassems de Campo Grande recebe exposição de arte

Serão cerca de 90 telas espalhadas pela unidade que completa 4 anos

Como parte das comemorações pelos 4 anos do Hospital Cassems de Campo Grande, a unidade recebe a exposição “Flores em forma de arte”, com obras inéditas do artista Luis Pedro Scalise. Serão aproximadamente 90 telas espalhadas pelos 56 leitos, corredores e recepções do hospital. O objetivo da iniciativa inédita é aproximar pacientes e acompanhantes do potencial transformador da arte.

O projeto confirma a vocação da unidade para a assistência humanizada, com olhar afetivo e individualizado para as famílias atendidas. Além de contribuir para a promoção e valorização dos artistas regionais, a exposição trará ainda mais cores e alegria aos pacientes que se encontram em um momento de vulnerabilidade.

A proposta da exposição de arte surgiu ao considerar que, neste momento, devido ao cenário de pandemia da Covid-19 e as medidas de biossegurança recomendadas, não é possível entregar flores aos pacientes internados. Então, as telas com flores retratadas em tinta trarão boas sensações para os beneficiários.

“Devido a medidas de biossegurança, os hospitais não permitem a entrada de flores. E foi assim que surgiu a ideia das telas, teremos flores em forma de arte. Para que pacientes e familiares possam visualizar e se conectar à arte nesse momento difícil de internação. A arte muda vidas, ela alimenta a nossa alma. Então nada mais natural do que levar arte a quem precisa de cuidados, de vitalidade e saúde”, salienta o artista.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, explica que o conceito moderno de hotelaria do hospital se tornou referência nacional e que as artes plásticas, a música e a literatura sempre fizeram parte da história da unidade.

“Temos telas de diversos artistas sul-mato-grossenses pelos corredores do hospital, um piano, coral e inúmeros projetos de humanização. Essas iniciativas unidas ao conceito moderno de hotelaria fazem do hospital Cassems de Campo Grande uma referência. A arte é a expressão mais genuína da capacidade humana de se expressar e de trocar afetos. Ter arte por perto, é ter vida. E é uma alegria enorme ter obras do Luis Pedro Scalise e trazer essa alegria, essa vitalidade, para perto dos nossos pacientes”.

Luis Pedro Scalise

Luis Pedro Scalise nasceu em Florianópolis, mas construiu sua carreira em Campo Grande. Na capital sul-mato-grossense, o arquiteto e multiartista desenvolveu vários projetos com peças de decoração, telas e objetos. Ainda compartilhou o seu talento na montagem de diversos lugares que fizeram história na Cidade Morena, como a Casa do Papai Noel, em 1998, e o bar Pele Vermelha.

Uma das suas paixões é a ambientação temática, com a produção de ambientes para lançamentos de filmes famosos, como Valente, Startrek, Rio 2 e Tá Chovendo Hamburguer. Em 2019, Scalise foi homenageado pela escola de samba Igrejinha, com o enredo “Scalise e Igrejinha Arquitetando Folia, abençoado por Deus e Arteiro por natureza”.

Serviço: O lançamento da exposição “Flores em forma de arte” acontece na próxima terça-feira, 13 de outubro, às 7h30, na recepção do Hospital Cassems de Campo Grande. Veja mais notícias.

(Com informações da assessoria)