Governo investe em infraestrutura de Coxim e Cassilândia

Localizado na região Norte de Mato Grosso do Sul, a 245 quilômetros de Campo Grande, Coxim tem recebido investimentos em diversas áreas. Na segurança pública, um dos destaques é a construção do novo batalhão da Polícia Militar, que está começando agora.

A construção do 5º BPM foi uma das solicitações das lideranças municipais durante o Governo Presente, no ano passado. A obra está orçada em R$ 3,2 milhões.

Outro investimento que está para começar é a reforma no Aeroporto Municipal. Ao custo de R$ 3,587 milhões, a obra inclui a revitalização do pátio de aeronaves e o recapeamento das pistas de pouso, decolagem e taxiamento, com implantação de cerca operacional.

Essa é apenas uma das várias melhorias em andamento no Município. Mais da metade da ponte de concreto armado sobre o córrego Figueira foi concluída.

Teve início também a restauração da rodovia MS-223, que abrangerá uma extensão de 9,6 quilômetros, conforme a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). E já foram cascalhadas 119 quilômetros das rodovias MS-142, MS-214 e MS-223.

Cassilândia

No município de Cassilãndia, utilizando recursos do Fundersul, na casa dos R$ 3 milhões, o Estado executa obras de recapeamento em diversas ruas da cidade. São pelo menos 35 quilômetros de asfalto novo.

Na cidade, a revitalização das diversas ruas teve início em maio, dois meses depois do lançamento do programa. A escolha das vias que passam pelo processo de revitalização foi feita em conjunto pelo prefeito Jair Boni com os vereadores e o governador Reinaldo Azambuja, baseada nos pedidos da população.

Segundo medição de setembro da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), as obras seguem cronograma estabelecido em contrato e estão 25,46% concluídas. A expectativa é de que elas terminem em maio de 2021. Até lá, novo empreendimento deve ser lançado para a cidade. Isso porque está no planejamento do Estado a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Cedro, na Avenida Hesméria Augusta.