Com 131,4 mil trabalhadores em indústrias, MS pode crescer

Mato Grosso do Sul completa amanhã (11) 43 anos de história. Apesar de ser um ano diferente dos demais – por conta da pandemia –, o novo ciclo chega repleto de emprego, produção, abertura de novos estabelecimentos e exportação de produtos industrializados. As novas oportunidades estão sendo proporcionadas pelo setor industrial.

De acordo com levantamento do Radar Industrial, da Fiems, no ano, a indústria já acumula 130.439 trabalhadores com carteira assinada, a receita de exportações de industrializados está em US$ 2,499 bilhões e deve encerrar o ano na casa dos US$ 3,74 bilhões. O número de estabelecimentos industriais chegou a 6.014 empresas e a produção industrial deve fechar 2020 com uma movimentação de R$ 53,9 bilhões.

Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, em relação à geração de empregos pela indústria, do total de trabalhadores com carteira assinada de janeiro a agosto deste ano já representam um aumento de 4,34% na comparação com 2019, quando foram registrados 125.015 trabalhadores.

Confira a notícia completa aqui, em nossa versão digital

(Texto: Izabela Cavalcanti)