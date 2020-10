Athletico-PR anuncia o retorno de Jadson

Após ficar sem clube desde o final de fevereiro deste ano, Jadson acertou, na sexta-feira (9), seu retorno ao Athletico-PR, clube que o revelou ao futebol. O meia assinou contrato com o Furacão até o final de maio de 2021.

O jogador de 37 anos disse estar muito feliz em poder vestir novamente a camisa do Rubro-negro de Curitiba. “Eu me sinto muito feliz e lisonjeado. Sempre tive um carinho e um respeito muito grande pelo Athletico. Foi o clube que me abriu as portas para o futebol e para o mundo. Hoje, estou de volta aqui para tentar conseguir coisas importantes junto com o grupo e dar alegrais à torcida athleticana”, declarou.

Jadson estava sem clube desde que assinou sua rescisão com o Corinthians, no final de fevereiro deste ano. Curiosamente, ele saiu do Timão a pedido do técnico à época Tiago Nunes e agora está no Athletico-PR, clube o qual este treinador saiu para comandar o Alvinegro. O meia prometeu que ainda pode ser muito útil ao Furacão.

“Ganhei um pouco mais de experiência. Com o passar dos anos, você vai adquirindo isso. Podem ter certeza que na parte técnica, eu estando bem fisicamente, vou dar meu melhor pela equipe”, finalizou.

O jogador aguarda agora a sua regularização no Boletim Informativo Diário da CBF. A contratação chega na iminência do Athletico-PR sofrer restrição no registro de novos jogadores por conta de punição da Fifa em referente à transferência do jogador Rony, hoje no Palmeiras, do Albirex Nigata, do Japão, para o Furacão.

(Com informações: Gazeta Esportiva)