Homem é preso por furtar gados de vizinho

Homem, de 44 anos, foi preso após furtar gado de vizinho, na última quinta-feira (7), em Ribas do Rio Pardo.

Vários boletins de ocorrência foram registrados contra o suspeito e ele era investigado pela polícia há algum tempo, já que tem a fama de furtar gados de várias fazendas da região. Além disso, o homem já havia sido julgado pelo mesmo crime em 2018.

Segundo o delegado Bruno Santacatharina, a polícia foi acionada por um gerente de uma fazenda que teria sido vítima do suspeito: “Ele afirmou que quando estava indo para a sua fazenda cruzou com o suspeito voltando de caminhonete que estava carregada de carne de gado. Como a vítima já havia sido furtada outras vezes e suspeitava do mesmo indivíduo, pensou que, realmente, o homem teria furtado novamente seu gado. Inclusive, a vítima foi ao colchete que dá acesso ao pasto de sua propriedade e viu o rastro da caminhonete. “, relatou.

Os investigadores foram até a residência do suspeito e flagraram o homem desossando o gado. O homem confessou o crime. “O suspeito chegou a dizer que atuou com uma terceira pessoa, porém se negou a falar a qualificação do amigo, alegando que ‘assumiria a bronca sozinho’, explicou o delegado Bruno.

As carnes e a caminhonete do homem foram apreendidas. Ele vai responder pelo crime de abigeato.

Confira o vídeo: