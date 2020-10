Helicóptero da Força Nacional cai durante combate a fogo no Pantanal

A causa da queda ainda é desconhecida

Um helicóptero da Força Nacional que atuava no combate aos incêndios no Pantanal, na fronteira de Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, caiu na tarde desta quinta-feira (8), na região de Porto Jofre, em Poconé, na divisa com Corumbá. Três pessoas ficaram feridas.

Conforme informações do site Mídia News, a aeronave saiu da cidade Corumbá, por volta de meio-dia, com destino ao aeródromo de Porto Jofre, que fica em um hotel às margens do Rio Cuiabá. O helicóptero sobrevoou cerca de 13 quilômetros e caiu.

O piloto, o copiloto e um tripulante estavam na aeronave. Eles foram resgatados por equipes do Ciopaer (Centro Integrado de Operações Aéreas) e levados para Cuiabá, capital do Mato Grosso, em uma Unidade de Terapia Intensiva aérea.

Ainda segundo site locais, o comandante Renato de Oliveira Souza, da Polícia Civil do Distrito Federal (DF), pilotava o helicóptero e foi socorrido com dores abdominais.

O copiloto, Luiz Fernando Berberick, da Polícia Civil do Rio de Janeiro (RJ), não sofreu ferimentos graves. Já o tripulante, identificado como o 2° sargento da Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro Emerson Miranda Martins, sofreu fratura exposta na perna. A causa da queda ainda é desconhecida.