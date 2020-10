Gusttavo Lima e Andressa Suita se separam

Gusttavo Lima falou pela primeira vez após a Coluna Leo Dias confirmar o fim do casamento do cantor com Andressa Suita. Em ligação telefônica por volta das 12h45 desta sexta-feira (9), Gusttavo contou que o pedido de separação partiu dele, na última segunda-feira (5/10), e garantiu que não houve traição. “Do mesmo jeito que entrei no relacionamento, eu quis sair pela porta da frente. Sem sacanagem, sem traição”, afirmou.

“Temos dois filhos para criar pelo resto da vida. Nossa relação sempre foi muito tranquila. E nada pode afetar na criação dos nossos filhos. Mas, infelizmente, foi melhor dessa forma”, assinalou Gusttavo. O cantor disse ainda que está vivendo em uma das casas do, agora, ex-casal, ambas em Goiás.

Gusttavo manteve-se muito tranquilo durante a ligação e disposto a pôr fim a qualquer boataria e disse me disse. O respeito, pelo que Gusttavo deu a entender, permanecerá para sempre. “Temos um propósito maior do que tudo, que é criar 2 filhos, que será repleto de muito amor e dedicação. Amizade prevalece acima de tudo.”

(Metrópoles)