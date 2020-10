Comitês de campanha estão em locais de aluguéis elevados

Partidos e candidatos a prefeito locam imóveis para centralizar a campanha com seus correligionários

Nenhum dos 15 postulantes à Prefeitura de Campo Grande tem um critério para o comitê oficial da majoritária, mas o aluguel dos imóveis pode chegar a R$ 20 mil, conforme o site especializado Infoimóveis. Já os corretores consultados não cravaram valores. Eles pontuaram a situação atual e a condição do prazo para aluguel. Os comitês estão espalhados do Centro aos bairros renomados, e poucos estão no diretório dos partidos, apenas o Podemos e o PDT.

O de maior destaque é o do prefeito Marquinhos Trad, que busca a reeleição, e está onde funcionava a Valley Pub, na Avenida Afonso Pena, número 6044. De acordo com dois corretores consultados, é difícil avaliar os imóveis, mas, com um período curto, quem aceitou alugar pode ter cobrado um alto preço. A corretora Maria Helena acredita que depende do imóvel, mas os aluguéis na Chácara Cachoeira são caros. “Sem ver o local é bastante difícil avaliar. Mas, são aluguéis mais caros. Mas com esta crise os preços caíram bem. As pessoas estão dando até descontos para não perder o que é bom inquilino.

Mas desceu bem o valor dos aluguéis. Se o imóvel é bom tem um preço, se tem um imóvel no mesmo lugar, mas detonado tem outro preço”, disse. Já o presidente do SecoviMS (Sindicato da Habitação de Mato Grosso do Sul), Marcos Augusto Netto, o “Mister Magoo”, é mais enfático. “É muito variado, às vezes você pede uma coisa, mas conforme a negociação sai outro valor. É um período curto. São dois meses. Então, você pode fazer um valor mais alto para poder ver se vai fazer limpeza, manutenção, entregar, enfim é muito caso a caso. É muito difícil você fazer uma avaliação por cima. Cada lugar tem sua particularidade”, pontuou.

Experiente, Magoo esclareceu como a situação está sendo conduzida. “É uma negociação muito específica, principalmente, por causa do prazo de dois meses mais ou menos (período da campanha) tem proprietário que não aceita. Mas tem proprietário que está aceitando e impõe condições. Ele diz: eu aceito, mas alugo por tanto porque dois meses depois ele perde o inquilino. Alguém pode estragar alguma coisa e vai ter que fazer reforma, enfim gastos com o imóvel”, avaliou.

Confira a notícia completa aqui, em nossa versão digital

(Texto: Rafael Belo)