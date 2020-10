Brasil se aproxima da marca de 150 mil óbitos pela covid-19

O Brasil registrou nesta sexta-feira (9) mais 682 óbitos pela covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 149.639, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Em relação aos números de casos, foram contabilizados 27.444 novos diagnósticos pela doença, chegando ao total 5.055.888 infectados no país.

O Brasil é o terceiro país do mundo com maior número de casos de covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. Já na contagem de óbitos, os números brasileiros ficam abaixo somente dos reportados pelos EUA.

