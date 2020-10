Bolsonaro cogita reduzir impostos sobre jogos eletrônicos

Em seu tweet, Bolsonaro comenta sobre uma redução do IPI para jogos eletrônicos, mas cita a alíquota de consoles. No decreto de 2019, não houve redução de impostos sobre games, e sim, sobre consoles, partes e acessórios. A categoria que teve a alíquota reduzida de 50% para 40% foi a de “consoles e máquinas de jogos de vídeo”.

O mesmo documento reduziu de 40% para 32% o IPI de partes e acessórios de consoles, e de 20% para 15% em modelos com tela integrada. Vale lembrar que o Senado tem uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que prevê imposto zero para consoles e jogos no Brasil. A última movimentação ocorreu em agosto de 2019 quando foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado. Acesse outras notícias.

(Com informações: Tecnoblog)