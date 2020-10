“Boi é bombeiro do Pantanal”, diz ministra em audiência

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina afirmou, nesta sexta-feira (09), que os incêndios no Pantanal poderiam ser menores caso a presença do gado fosse maior na região. A representante da pasta comentou que “o boi é o bombeiro” do bioma.

“Falo uma coisa que às vezes as pessoas criticam. Mas, o boi, ele ajuda. Ele é o bombeiro do pantanal, porque ele é quem come aquela massa do capim, seja o nativo ou plantado. É ele que come essa massa para não deixar como este ano nós tivemos. Com a seca, a água do subsolo também baixou os níveis. Essa massa virou 1 material altamente combustível”, disse em audiência pública remota da comissão temporária do Senado que acompanha as ações de enfrentamento aos incêndios no Pantanal.

Tereza Cristina chegou a elogiar o trabalho dos ministros Ricardo Salles (Meio Ambiente) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) durante a audiência.

“Os dois foram ágeis, tanto em liberar recursos para os Estados, de forma mais célere, como no envio de aviões e helicópteros para nos atender nesse momento que ainda estamos atravessando. Sempre com muita seriedade, estamos trabalhando para que, a persistir a seca no próximo ano, não enfrentemos uma crise tão grande”, afirmou.

No mês passado, o Ministério Público Federal (MPF) cobrou o afastamento de Salles com a alegação de que a continuidade dele no cargo demonstrava período para o meio ambiente.

(Com informações do Poder 360)

Veja mais:

Tereza Cristina vai a Portugal buscar apoio para acordo Mercosul-UE

Auxílio emergencial reduziu a pobreza em 23%