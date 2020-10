Pedidos de seguro-desemprego caem 10,6% em setembro

O segundo semestre deste ano, esta sendo marcado com queda nos pedidos de seguro-desempregos de trabalhadores com carteira assinada. Em setembro, o total de pedidos recuou 10,6% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Desde o início de junho, o indicador está em queda. Em setembro, 466.255 benefícios de seguro-desemprego foram requeridos, contra 521.572 pedidos registrados no mesmo mês de 2019. Ao todo, 61,8% dos benefícios foram pedidos pela internet no mês passado, contra apenas 2,9% em setembro de 2019. A Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia divulgou nesta quinta-feira (8) o levantamento

