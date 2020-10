MS tem o litro da gasolina e do etanol mais caro do País

No Brasil, o Centro-Oeste apresentou o valor mais alto no preço da gasolina em setembro. Mato Grosso do Sul, é região que liderou os maiores preços do etanol e da gasolina no mesmo período. As informações são referentes ao Índice de Preços Ticket Log (IPTL).

O valor do litro da gasolina teve uma alta de 2,9%, na comparação com o mês de agosto, chegando em média a R$ 4,610. Já o etanol encontrado na região, foi o mais barato se comparado a todas as outras regiões brasileiras, fechando R$ 3,109, com crescimento de 4,12% na comparação com agosto. O diesel e o diesel S-10 também apresentaram aumento de 2,99% e 3,44% no período, fechando em R$ 3,752 e R$ 3,821 respectivamente.

No Estado sul-mato-grossense, o litro do etanol foi registrado em média de R$ 3,315, da gasolina alcançando R$ 4,723.

