Luxa cita oscilação inadmissível e cobra diretoria do Palmeiras

Vanderlei Luxemburgo adotou um tom diferente do costume na entrevista de ontem (7), após a primeira derrota do Palmeiras no Brasileirão. Além de cobrar publicamente reforços da diretoria, o técnico usou palavras contundentes para analisar o desempenho contra o Botafogo e a instabilidade do time no campeonato.

“A equipe precisa ter uma regularidade. Não pode ter dois jogos bons e cair, como fizemos hoje (ontem). É inadmissível uma coisa dessa. Temos de saber que estamos disputando o campeonato para estar na ponta, respeitando o Botafogo, que tem a sua tradição. Mas era um jogo para jogar uma decisão e se joga de maneira diferente, não pode jogar 30 minutos de jogo sem ter comportamento de um jogo de decisão. Temos de ter uma consistência, um equilíbrio, ou não conseguimos caminhar no Brasileirão”, avisou.

O Palmeiras não perdia uma partida desde o dia 22 de julho, quando foi derrotado pelo Corinthians, ainda na primeira fase do Campeonato Paulista. Durante as 20 partidas de invencibilidade (dez vitórias e dez empates), o técnico valorizava mais o resultado, contestando críticas que considerou muitas vezes “exageradas” pela falta de desempenho.

Não foi o que aconteceu depois da partida no estádio Nilton Santos. Ao analisar a atuação no revés por 2 a 1, afirmou que o primeiro tempo foi “horrível”. Para ele, o Verdão foi melhor a partir das cinco trocas, que fez ainda no começo da segunda etapa.

“Tivemos dois tempos distintos. O primeiro tempo foi horrível, não jogamos bem, não compactamos, não tivemos uma equipe coesa e o Botafogo nos envolveu. A defesa se virou, e a aproximação não existiu. O Botafogo jogou melhor. Tomamos um gol logo de cara (no segundo tempo) por desatenção, e é jogo decisivo”, pontuou.

“Um dia a gente ia perder. Mas este jogo era importante para nós, iríamos a 25 pontos, encostaríamos na parte de cima, brigando (pela liderança). Estamos no bolo, mas poderíamos avançar. Perder, nós iríamos perder um dia, mas contávamos com o resultado positivo”, lamentou.

A entrevista rendeu até um recado incomum à diretoria, mostrando que apesar das dificuldades, o treinador ainda deseja reforços. A janela de transferências do exterior abrirá na semana que vem, e o clube precisará ser criativo, pois está com as finanças prejudicadas graças à pandemia do novo coronavírus.

A diretoria tem uma avaliação semelhante a do técnico, de que o elenco é realmente curto e conta com muitos garotos, mas esta é uma parte da reformulação planejada ao fim de 2019, ano em que o clube não conquistou títulos e investiu até acima do programado no mercado da bola. A ideia é trazer reforços caso encontre “oportunidades de negócio”.

Na quinta posição do Campeonato Brasileiro com 22 pontos depois de 13 partidas, o Palmeiras perdeu a chance de ficar a uma rodada do líder Atlético-MG, que tem 27 pontos com os mesmos 13 jogos. Os dois times jogam no sábado (10): o Verdão recebe o São Paulo, às 19h, no Allianz Parque, e o Galo recebe o Goiás, às 21h, no Mineirão. Confira outras notícias.

(Texto: Uol Esportes)