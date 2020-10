Comissão se reúne na sexta para elaborar estatuto do Pantanal

A comissão temporária externa do Senado Federal realiza, na sexta-feira (08), audiência pública remota para coletar informações que servirão na elaboração do Estatuto do Pantanal. A reunião ocorre a partir das 10h (horário de Brasília).

Para a reunião, foram convidados Rodrigo Justus, consultor de Meio Ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA); Nelson Vieira Fraga Filho, superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco); Cláudio George Mendonça, diretor-superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); e um representante da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A comissão do Pantanal tem como finalidade acompanhar as providências adotadas para combater e evitar novos focos de incêndios. O colegiado também acompanha ações de proteção das populações diretamente atingidas.

Integram a comissão o relator, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), a senadora Simone Tebet (MDB-MS) e Soraya Thronicke (PSL-MS) e os senadores Carlos Fávaro (PSD-MT), Esperidião Amin (PP-SC), Jayme Campos (DEM-MT) e Fabiano Contarato (Rede-ES), que é presidente da Comissão de Meio Ambiente (CMA).

(Com informações da Agência Senado)

