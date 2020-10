Confira os órgãos que abrem e fecham no feriado prolongado

De sexta-feira (9) a segunda-feira (12), alguns órgãos públicos não devem abrir as portas em razão do feriado prolongado em Mato Grosso do Sul. O motivo é o ponto do Dia do Servidor – comemorado anualmente em 28 de outubro, mas antecipado neste ano para o dia 9 do mesmo mês, além do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida.

As repartições devem ficar fechadas por quatro dias. Nesse período, de 9 a 12 de outubro, o Estado vai garantir o funcionamento dos serviços essenciais, como saúde e segurança pública.

Abaixo veja os serviços que terão os horários alterados devido o feriado prolongado

Agenfa

As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior do Estado estarão fechadas nos dias 9 e 12 de outubro. O atendimento se normaliza na terça-feira (13). Porém, quem precisar emitir guias pode acessar o site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), que funciona 24h por dia.

Detran

As agências do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em todo o Mato Grosso do Sul estarão fechadas na sexta (9) e na segunda-feira (12). O atendimento retorna na terça-feira (13).

Fácil

Nas quatro unidades do Fácil em Campo Grande, Fácil Guaicurus, Fácil General Osório, Fácil Aero Rancho e Fácil Bosque dos Ipês, não haverá expediente sexta (9) e segunda-feira (12). Os atendimentos serão retomados na terça-feira (13).

Hemosul

Em Campo Grande, a unidade do Hemosul abrirá normalmente na sexta-feira (9), das 7h às 17h, e no sábado, das 7h às 12h, para receber doadores de sangue. Já na segunda-feira (12) não haverá expediente.

Em Dourados, o centro do Hemosul abrirá apenas na sexta-feira (9) das 7h às 12h. Nas demais cidades do Estado que possuem núcleos do Hemosul não haverá atendimento no feriado prolongado.

O serviço volta ao normal em toda a rede na terça-feira (13).

Jucems

No feriado prolongado não terá atendimento presencial na Jucems, mas a Junta Digital possibilita a realização de diversos serviços através da internet 24h por dia, sete dias por semana, incluindo sábados, domingos e feriados.

