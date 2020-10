Vanessa da Mata e BNegão estão entre as atrações desta semana

A série Música #EmCasaComSesc acontece agora em lives transmitidas da casa dos músicos ou diretamente dos palcos das unidades do Sesc, ainda sem a presença de público e seguindo todos os protocolos de segurança. Com a mudança, o Sesc São Paulo passa a acolher shows com formações maiores, que contarão com os recursos do palco para uma transmissão de melhor qualidade.

O formato híbrido, com a manutenção dos shows que acontecem no ambiente domiciliar, permite que a série continue oferecendo encontros com músicos de outros estados e com artistas em condições de maior vulnerabilidade ao coronavírus. Ao mesmo tempo, ao abrir as portas dos palcos do Sesc, dá-se oportunidade a mais profissionais para realizarem seu trabalho, ajudando a estimular o setor cultural. As apresentações seguem no mesmo horário, 19h, no Instagram Sesc Ao Vivo e no YouTube Sesc São Paulo.

Hoje, o violonista, compositor e arranjador Marco Pereira apresenta “O Violão e as Canções” direto de sua casa, no Rio de Janeiro (RJ). No repertório, estão alguns clássicos da música brasileira como “Eu Sei que Vou Te Amar” e “Chega de Saudade”, ambas de Tom Jobim (1927-94) e Vinicius de Moraes (1913-80); “É Doce Morrer no Mar”, de Dorival Caymmi (1914-2008); “Na Baixa do Sapateiro” (Ary Barroso) e “Lobo Bobo”, de Ronaldo Bôscoli (1928-94) e Carlos Lyra, e ainda um medley de quatro obras de Baden Powell (1937-2000) escritas em parceria com Vinicius de Moraes e Paulo César Pinheiro. Marco Pereira também interpreta canções autorais, “Iara, o Canto da Sedução” e “O Teatro da Natureza”, esta última com letra do célebre Aldir Blanc (1946-2020). Entre uma canção e outra, o violonista revela algumas histórias e curiosidades que permeiam as composições. Marco Pereira tem uma trajetória marcada por gravações com grandes nomes do cenário musical brasileiro, como Zélia Duncan, Cássia Eller (1962-2001), Gilberto Gil, Gal Costa, Milton Nascimento, Paulinho da Viola e Tom Jobim.

(Confira mais na página C3 da versão digital do jornal O Estado)

