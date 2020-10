Live em prol das crianças de comunidades carentes

Amigos e empresários de Campo Grande uniram a banda Bêbados Habilidosos e o Bluesman Zé Pretim para realizar a live solidária “Ajudar é a escolha Certa” arrecadando doações e brinquedos para o Dia das Crianças das comunidades atendidas pela Central Única das Favelas de Mato Grosso do Sul (CUFA-MS).

“Nesse momento de pandemia, as empresas ficaram fragilizadas, tiveram que fechar as portas, muitas pessoas perderam seus empregos e essas famílias ficaram vulneráveis. Essa é uma maneira da gente contribuir, levando um brinquedo, um sorriso para essas crianças que devem estar sofrendo ainda mais com essa situação atípica que estamos vivendo”, avaliou Fabiano da Silva, proprietário da Certa MS.

A live com os grandes nomes do blues sul-mato-grossense acontece o próximo dia 8 de outubro, ás 19 hs pelo canal do YouTube da Certa MS Distribuidora de Medicamentos (https://bit.ly/2GlpHKr) e redes sociais das empresas parceiras. A live também conta com apoio da Cervejaria Artesanal Canalhas, Cervejaria Eden Beer Campo Grande, Centro de Excelência de Formação de Atletas Colorado (CEFAC-MS), Pousada São Jorge (Bonito-MS) e da CUFA-MS .

Considerados os precursores do blues do estado de Mato Grosso do Sul, os Bêbados Habilidosos iniciaram atividade em 1995. A principal referência sempre foi o blues, gênero musical nascido às margens do rio Mississípi, porém o samba de raiz também exerceu forte influência na música de Renato Fernandes, ex-vocalista e letrista do grupo.

Noel Rosa e Chico Buarque são visíveis no estilo de suas composições e essa mistura de ritmos tão diferentes resulta na peculiar música dos Bêbados Habilidosos. A banda segue com nova formação e no momento grava novo disco autoral.A atual formação da banda é Álvaro Vasques no vocal, Rodrigo Paiva na guitarra, Juninho MPB no contrabaixo, Julio Bellucci no saxofone e Erik Artioli na bateria.

Nascido em Inhapim (MG)José Geraldo Rodrigues, o “Zé Pretim”, é referência no blues de Mato Grosso do Sul e no resto do país. Autodidata, aprendeu a tocar violão na roça. Seu nome passou a ficar no Estado quando passou a tocar com bandas como Zutrik e Euphoria. Na década de 1980, Zé Pretim partiu para a carreira solo, mesclando o blues com músicas caipiras. O cantor, compositor e exímio guitarrista já participou do programa de Jô Soares e participou do Programa Raul Gil entre 2017 e 2018.

“Nós do Bêbados Habilidosos seremos sempre parceiros de iniciativas como essa, acreditamos que realmente ajudar é a coisa certa, ainda mais diante dos problemas que estamos vivendo nos dias de hoje. Nossos votos são por mais iniciativas assim”, comentou Álvaro Vasques, vocalista dos Bêbados Habilidosos.

(Texto: Marcelo Rezende)