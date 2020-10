Santos é intimado a pagar R$ 4,4 milhões a ex-técnico

Em meio a um momento conturbado fora de campo, o Santos tem uma nova preocupação. O clube foi intimado a pagar aproximadamente R$ 4,4 milhões a Jorge Sampaoli. A decisão foi do juiz Wildner Izzi Pancheri, da 5ª Vara de Trabalho, que deu procedência em partes para a reclamação trabalhista do treinador argentino contra o Peixe.

O juiz declarou que a demissão de Sampaoli ocorreu no dia 11 de dezembro de 2019, e não dois dias antes, como o Santos havia alegado.

A data tem influência na decisão da Justiça. Afinal, se fosse definido que o treinador se demitiu no dia 9, seria necessário o pagamento de uma multa. A partir do dia 10, estava permitida a rescisão sem a necessidade de desembolsar nenhuma quantia.

Os valores aproximados que o Alvinegro foi intimado a pagar a Sampaoli são: R$ 420 mil de férias, R$ 320 mil do 13º salário, R$ 100 mil correspondentes aos dias trabalhos em dezembro, R$ 8 mil em FGTS e R$ 3,5 milhões em premiação pela posição no Campeonato Brasileiro. Um total de R$ 4,4 milhões.

A relação entre Santos e Sampaoli teve altos e baixo. Dentro de campo, o trabalho do treinador teve resultados positivos, com o Peixe terminando o Brasileirão com o vice-campeonato. Fora das quatro linhas, o argentino demonstrava insatisfação com atitudes da diretoria, então comandada por José Carlos Peres.

(Texto: Gazeta Esportiva)