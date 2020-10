Renda Cidadã será apresentado nesta quarta-feira

Programa social, chamado Renda Cidadã, que irá substituir o Bolsa Família e o Auxilio Emergencial será apresentado nesta quarta-feira (7), de acordo com o senador Marcio Bittar (MDB-AC).

Segundo Bittar, o texto respeitará o teto de gastos públicos (norma que limita as despesas da União). A declaração foi ao lado do ministro Paulo Guedes (Economia), em Brasília.

O relator da proposta não deu detalhes das formas de financiamento que estão sendo estudadas. Mas afirmou que o novo programa visa atingir 8 milhões de pessoas que ficarão sem o coronavoucher no próximo ano.

Antes da reunião com Guedes, Bittar esteve no Palácio da Alvorada em 1 café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o ministro Eduardo Ramos (Secretaria Geral).

Segundo o relator, o texto do Renda Cidadã só será apresentado quando tiver o apoio da equipe econômica.

*Com informações do Poder 360

Veja também: Mercado reduz previsão de queda do PIB para 5,02%