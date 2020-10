Custeio de vacina com economia do teletrabalho tem apoio de 88%

Pesquisa nacional realizada pelo DataSenado aponta que 88% da população apoia o projeto que determina que parte dos recursos financeiros economizados em decorrência da adoção do teletrabalho, no âmbito da administração pública, seja destinada para o custeio da vacina contra o coronavírus. O estudo ainda aponta que 10% dos entrevistados discordam do projeto e 2% preferiram não responder.

O PL 4.006/2020 é de autoria da senadora Rose de Freitas (Podemos-ES). Em uma rede social, a senadora destacou a pesquisa e comemorou o apoio da população.

O projeto estabelece que os recursos financeiros economizados em decorrência da adoção do teletrabalho, nos três Poderes da União, sejam destinados às ações de saúde relacionadas ao combate à covid-19. Segundo o texto, o trabalho remoto será obrigatório enquanto não houver vacina disponível em âmbito nacional para o enfrentamento ao coronavírus. Dessa economia, 7,5% deverão ser garantidos para o custeio da vacina contra a doença.

Na justificativa do projeto, a senadora cita dados do Ministério da Economia para apontar que, em três meses, somente a despesa no Executivo federal caiu 75,2%, em relação ao mesmo período do ano passado. A estimativa de Rose é que a redução de despesas nos três Poderes em cinco meses de quarentena ultrapasse a marca de R$ 1,2 bilhão.

DataSenado

Os dados completos da pesquisa podem ser acessados no site do DataSenado. A pesquisa foi feita entre os dias 11 e 18 de setembro, com 5 mil brasileiros com 16 anos ou mais, entrevistados por telefone, em amostra representativa da população brasileira. O nível de confiança é de 95%.

(Com informações da Agência Senado)

