A previsão do tempo para a região do Centro-Oeste aponta clima quente e seco nessa terça-feira (06). A estimativa é que amanhã os termômetros passem dos 40°. As informações são do Somar Meteorologia.

O dia também deverá ser de baixa umidade relativa do ar que devem variar entre 12% e 75%.

Em Campo Grande, conforme o Clima Tempo, a máxima será de 41º, entre às 14h e 16h. A mínima varia entre 24º e 31º. Não há previsão de chuva.

