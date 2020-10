Trump sente-se muito bem e permanecerá hospitalizado

Informação é do assessor de Segurança Nacional

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se sente muito bem e quer voltar a trabalhar na Casa Branca, mas permanecerá hospitalizado, disse o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Robert O’Brien, neste domingo (4).

“Falei com o chefe de Gabinete [Mark Meadows] esta manhã e a boa notícia é que o presidente se sente muito bem e realmente quer voltar para a Casa Branca e voltar ao trabalho, mas acho que ele vai ficar no [hospital] Walter Reed por pelo menos outro período de tempo”, disse O’Brien no programa Face the Nation, da CBS.

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump escreveu em seu Twitter uma mensagem de agradecimento aos seus apoiadores neste domingo, direto do hospital onde recebe tratamento para covid-19, após uma série de mensagens contraditórias da Casa Branca causarem confusão generalizada sobre seu estado de saúde.

(Com informações: Agência Brasil)