Polícia prende suspeito de matar jovem em Miranda

A Polícia Civil localizou e prendeu o principal suspeito do assassinato de Marcos Vinicius Lopes de Oliveira, 19, com dez facadas numa praça no Centro de Miranda, no último sábado (3).

Segundo O Pantaneiro, testemunhas identificaram o autor, de 23 anos. Ele chegou a fugir, mas foi localizado, capturado pela polícia e confessou o crime.

O autor havia sido preso por tráfico de drogas, mas se encontrava em liberdade há 15 dias. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar possíveis participantes do crime.

De acordo com informações policiais, o corpo da vítima foi encontrado já sem vida na praça em frente ao Campo Piranhão, com ferimentos no pescoço, nuca e costas, totalizando dez golpes de faca.