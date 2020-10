Ministro Salles anuncia brigada para incêndios no Pantanal

O grupo sobrevoou áreas atingidas pelos incêndios neste sábado (3)

O Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou uma brigada permanente de combate a incêndios na região neste sábado (3), após sobrevoar o Pantanal com senadores e secretário do Estado. O grupo sobrevoou as áreas afetadas durante 30 minutos.

“Ainda temos que alinhar o que cada um dos entes federativos vai fazer nessa estrutura conjunta. Os dois governos de estado, o governo federal e os municípios. Agora a questão é estabelecer qual será o compartilhamento de funções, tarefas e recursos que cada um vai fazer”, afirmou Salles.

O ministro afirmou que a região está “vivenciando uma questão de clima”. “Esse é o ano mais quente dos últimos 60 anos, o que reduz a capacidade de resposta do ponto de vista de água e umidade, e nós precisamos ter muita objetividade: como vamos enfrentar o problema agora e estruturar a solução para o futuro”. Salles ainda afirmou que o governo federal tem liberado recursos “sem precedentes” em relação às queimadas.

“O que mais chamou atenção no sobrevoo, além dos focos de incêndio, foi a seca que está predominante aqui na região. As vazantes do Rio Paraguai estão praticamente todas sem nenhum movimento de água. As lagoas, que outrora, eram todas alagadas, estão com pouquíssima água e muitos animais em volta. O importante disso tudo é que a gente sensibilizou as autoridades federais que vieram para poder socorrer nesse momento de tragédia. Tão importante quanto esse socorro agora, é nós efetuarmos ações de planejamento para o futuro para que ano que vem a gente não volte aqui novamente para falar sobre queimadas”, afirmou o relator da comissão, senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Os senadores apresentaram ao ministro o Estatuto do Pantanal, que vai estabelecer uma lei específica para garantir a preservação do bioma. A minuta do estatuto já está em discussão no colegiado.

A Comissão dos incêndios no Pantanal tem realizado audiências públicas para acompanhar medidas de combate às queimadas. Parlamentares e representantes de institutos ambientais tem cobrados medidas mais duras por parte do governo federal para combater os incêndios no Pantanal.