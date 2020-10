Guanandizão tem data marcada para a abertura da Supercopa de Vôlei 2020

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) escolheu Campo Grande para abrir a temporada 2020/21 do vôlei nacional. A Capital sul-mato-grossense será sede da Supercopa de Vôlei 2020, que teve, nesta semana, datas e horários das disputas definidos pela entidade.

Os confrontos entre EMS Taubaté Funvic (SP) e Sada Cruzeiro Vôlei (MG), pelo masculino e Dentil/Praia Clube (MG) e Sesc Flamengo (RJ), nos dias 30 de outubro e 6 de novembro, respectivamente, às 20h30, vão marcar a reabertura do Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, totalmente reformado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

O torneio é realizado anualmente e reúne quatro das principais equipes do Brasil, colocando frente a frente os atuais vencedores da Copa Brasil e da Superliga Banco do Brasil. A disputa pelo título, em ambos os gêneros, ocorre em jogo único.

A disputa feminina entre Dentil/Praia Clube (MG) e Sesc Flamengo (RJ), acontece no mesmo horário, uma semana depois. Os dois confrontos terão cobertura televisiva do SporTV 2, canal por assinatura pertencente ao Grupo Globo.

Em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a temporada 2019/20 da Superliga foi interrompida sem a definição de um vencedor. A CBV, portanto, utilizou como critério para a disputa da Supercopa a colocação das equipes no momento da paralisação.

Assim, classificaram-se Dentil/Praia Clube, no feminino, e EMS Taubaté Funvic, no masculino. Sesc Flamengo e Sada Cruzeiro Vôlei garantiram vaga à competição por terem faturado o título da Copa Brasil.