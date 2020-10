TJMS alerta para golpe do falso leilão de veículos

População deve ficar atenta ao golpe do falso leilão de veículos. O alerta foi feito pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A orientação é para que o consumidor verifique se o endereço do site é verdadeiro. Além disso, não faça transações em dinheiro, ou se comunique com o suposto leiloeiro por aplicativo de mensagens.

Segundo o TJMS, recentemente o site eletrônico https://receitafederalleiloesoficial.org/br/ se passou por representantes da Receita Federal do Brasil. O suposto site de leilões tem o endereço semelhante ao órgão federal e divulga veículos para venda com preços muito abaixo da tabela. Informa, ainda, ser homologado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o que não é verdade.

Qualquer pessoa poderá consultar os editais e os relatórios dos leilões da Receita Federal, bem como acompanhar, no site verdadeiro da Receita Federal em tempo real. Caso a pessoa tenha interesse em dar lances é necessário possuir certificado digital. A Receita alerta que o site eletrônico sempre termina em “gov.br”.

(Com informações do TJMS)

Veja mais: Homem é preso em Ponta Porã por tráfico de drogas