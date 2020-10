Estado de MS conquista selo internacional de turismo seguro no período da pandemia

Por adotar protocolos de biossegurança considerados eficientes, Mato Grosso do Sul é um dos primeiros estados brasileiros a conquistar o selo internacional de turismo seguro “Safe Travels”. Criado pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC – World Travel & Tourism Council), a organização privada trabalha com pesquisas sobre o impacto econômico e social do setor.

Para o diretor-presidente da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, a conquista do selo internacional é um passo importante na retomada do turismo. “O MS ter conquistado o selo ‘Safe Travels’ mostra que os destinos que estão adotando os protocolos de biossegurança têm feito o dever de casa”, afirmou.

Conforme Wendling, os procedimentos de biossegurança foram trabalhados de forma correta especialmente em Bonito, Miranda e Corumbá, que também desenvolveram protocolos municipais. Fatores que proporcionaram ao Estado, o reconhecimento da WTTC.

“O selo mostra que a imagem de Mato Grosso do Sul vai ser positiva lá fora e que estamos prontos para a retomada do turismo internacional, quando os voos e a conectividade aérea voltarem à regularidade”, ressaltou Wendling.

O protocolo de boas práticas da WTTC foi elaborado seguindo as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde), com a colaboração de diversas entidades ligadas ao setor turístico. Para o selo ser validado, os protocolos de biossegurança adotados pelos destinos solicitantes precisam atender a vários requisitos de enfrentamento à pandemia do coronavírus. O selo pretende mostrar aos turistas que eles podem viver a experiência de uma “Viagem Segura”, enquanto não há uma vacina contra a COVID-19.

Hábitos dos turistas

Pesquisa realizada pelo OTEB (Observatório do Turismo e Eventos de Bonito), coordenado pelo Bonito Convention & Visitors Bureau, acompanhou os hábitos de 117 turistas que visitaram Bonito no feriadão da Independência. Os resultados preliminares apontam que a maioria dos entrevistados (95%) disse se sentir seguro com os protocolos de biossegurança adotados pelo município.

O titular da Sectur, Augusto Barbosa Mariano, afirmou que os resultados da pesquisa vão dar mais segurança para que os turistas visitem Bonito. Mariano acredita que, o movimento para o feriado de 12 de outubro e de 2 de novembro será ainda mais intenso. “Já estamos com dificuldades para arrumar vagas na rede hoteleira, com uma grande procura também por flats, casas e ranchos de beiras de rios.”

(Texto: Mariana Moreira)

