Acidente em supermercado deixa um morto e oito feridos

Ainda não há informações sobre as causas do acidente

Prateleiras com produtos desabaram e atingiram clientes em um supermercado na noite desta sexta-feira (2), em São Luís. Em mensagem no Twitter, o governador do Maranhão, Flávio Dino, confirmou que uma pessoa morreu e oito ficaram feridas.

“Equipes finalizando os trabalhos no local do acidente no Supermercado Mateus. Números atualizados: 1 vítima fatal e 8 feridos. Minha solidariedade com todos e com suas famílias. Meu reconhecimento aos bombeiros, policiais e profissionais de saúde pela dedicação”, afirmou Dino, em sua rede social.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra pilhas de produtos caindo em efeito dominó, com uma intensa movimentação de clientes no interior do supermercado. Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente.

Em nota, o Grupo Mateus, responsável pela rede de supermercados, lamentou o acidente no Mix Atacarejo da Curva do 90, localizado no bairro do Vinhais.

“Imediatamente, todas as autoridades de segurança pública do estado foram acionadas e prontamente iniciaram o trabalho de apoio e, neste momento, realizam o resgate e o socorro dos feridos”, diz o texto, que foi divulgado ainda na noite de sexta-feira.

Equipes finalizando os trabalhos no local do acidente no supermercado Mateus. Números atualizados: 1 vítima fatal e 8 feridos. Minha solidariedade com todos e com suas famílias. Meu reconhecimento aos bombeiros, policiais e profissionais de saúde pela dedicação. pic.twitter.com/uHlZ42pNvs — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) October 3, 2020

(Agência Brasil)

Veja mais:

O Estado Online estreia a “Exclusiva!”; Entrevista é com o presidente da Fetems

TJMS alerta para golpe do falso leilão de veículos