Torcida do Corinthians critica possível chegada de Dunga

Após ser especulado que o nome do treinador Dunga é cotado dentro do Corinthians para assumir o comando do elenco paulista, os torcedores do clube alvinegro reclamaram da possibilidade de o ex-volante ser o novo técnico do time.

Nesta sexta-feira (2), Dunga chegou a ser um dos temas mais comentados no Twitter, principalmente, envolvendo reclamações da torcida, que pede nomes com mais experiência para o cargo.

A diretoria do Corinthians segue buscando um nome que possa acalmar a fúria da torcida por vitórias e elevar a moral do elenco. Seria a chance de Dunga? O ex-atleta vestiu a camisa do time paulista entre 1984-85, além de ter jogado por times como Internacional, Santos e Vasco.

Dunga está sem clube desde 2016, quando deixou o comando da Amarelinha para a entrada de Tite. Nas redes sociais, os torcedores pediram outros treinadores com mais experiência e detonaram a possibilidade de entregar o Alvinegro para um técnico há tantos anos parados. Confira mais notícias.

(Com informações: Lance!)